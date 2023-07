Rosalba Fiore e la formazione a misura di adulto

Roma, 13 lug. (askanews) - In un mondo sempre più frenetico, far combaciare l'istruzione con le attività professionali è divenuto sempre di più un'impresa. Il mondo della formazione, però, per venire incontro al mondo dei consumatori si sta avvalendo sempre di più della tecnologia. In particolare, in questo scenario, a presentare delle valide soluzioni sono delle realtà private come quella ideata e portata avanti da Rosalba Fiore. Da tempo esperta in formazione aziendale, la fondatrice del portale FioreRosalba.com ha contraddistinto il suo sistema di istruzione adeguando il piano di studi a tutte le esigenze di ogni singolo cliente. L'attività propone non solo i classici corsi di formazione, ma anche corsi di aggiornamento e convenzioni con università telematiche. Tutto ciò viene offerto tramite una piattaforma costantemente potenziata ed aggiornata, con video-corsi realizzati anche con l'ausilio di intelligenza artificiale, oltre che con interventi di tutor selezionati per la loro esperienza e per le loro capacità didattiche.

Nessun adulto è uguale all'altro, e per questo motivo i prodotti formativi sono ad accesso libero. Non ci sono blocchi, di conseguenza non vengono date imposizioni con ore e materiali particolari perché questo vorrebbe dire presupporre che le persone che comprano i corsi siano tutte uguali, invece non è così. Non c'è una scadenza, perché ognuno ha basi diverse ed esigenze diverse; c'è la persona ha bisogno di più tempo, e offrendo un tempo limitato e delle rigide scadenze significherebbe mettere dei paletti. Noi non facciamo una selezione all'ingresso, dunque è un corso che si adatta a tutti, non ad una singola tipologia di persone , afferma Rosalba Fiore. Il servizio offerto da Rosalba Fiore si differenzia in maniera profonda dall'offerta statale, essendo, inoltre, un portale aperto non solo per chi ha bisogno di consolidare le proprie conoscenze, ma anche per chi, pur partendo da zero, desidera conoscere ed imparare un mestiere. Noi garantiamo un punto di arrivo uguale per tutti, indipendentemente dai precedenti studi. Offriamo la possibilità di consultare moduli trasversali e approfonditi, in modo da lasciare libera scelta di adeguare il corso alle proprie competenze, ma garantiamo un traguardo identico sia per chi parte da zero e sia per chi parte da basi solide. L'accesso è illimitato, dunque non ci sono barriere , spiega Fiore. Con un ampio spettro di percorsi di studio e con un'offerta formativa aperta a clienti di tutte le età, il sistema formativo FioreRosalba.com si candida ad essere uno dei più validi alleati nel panorama dell'istruzione. .