Roma: Zingaretti, io faccio il governatore, primarie utili

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Io faccio il presidente della Regione e lo sto facendo con tutta la passione". Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, su Skytg24, torna ad escludere una sua corsa per il Campidoglio. Su Roma il "percorso è costruire un'alleanza e il tavolo del centrosinistra che sta lavorando su questo ha deciso per le primarie. Io sono convinto che siano utili per coinvolgere le persone", afferma Zingaretti. Al giornalista che, nell'ottica dell'alleanza tra Pd e 5s, gli chiede se 'l'ostacolo Raggi' sia superabile, Zingaretti ribatte: "Non è un punto all'ordine del giorno del tavolo del centrosinistra che sta mettendo in campo una candidatura". (ANSA).