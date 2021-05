Roma: Zingaretti, Gualtieri candidatura forte e credibile

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Roberto Gualtieri è una candidatura forte e credibile e la sua scelta di candidarsi aiuterà questo progetto di una rinascita". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del playground di Tiburtino III, del murales e di un parco dedicato ad Anna Magnani. "Roma non può continuare a vivere solo di emergenze: emergenza rifiuti, emergenza trasporti, emergenza lavoro, emergenza buche, emergenza periferie. Emergenza disuguaglianze perché in questi anni sono cresciute in maniera intollerabile le ingiustizie. Le persone sono stremate e non ne possono più perché i problemi vengono addirittura ignorati", osserva. "Hanno privato Roma di un'idea di futuro. Non è normale - aggiunge -. Bisogna e si può voltare pagina. Ridare a Roma il ruolo che gli spetta nel mondo e ridare tranquillità e felicità ai cittadini. Solo l'alleanza del centrosinistra può garantire questo e riaccendere la speranza. A Roma l'alleanza c'è e chi se ne tira fuori sbaglia. Bisogna prima di tutto pensare a Roma e non a sé stessi". "Facciamo delle primarie una grande opportunità di mobilitazione popolare. Ci sono tante persone autorevoli e radicate che arricchiranno il confronto", conclude. (ANSA).