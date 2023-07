Roma, vigili del fuoco a lavoro nella notte per l'incendio a Ciampino

Roma, 31 lug. (askanews) -nude da link vvf in telegramSono proseguite per tutta la notte le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco a Roma per l'incendio del sito di raccolta dei rifiuti a Ciampino e per proteggere le strutture vicine.In fiamme per ore cumuli di rifiuti indifferenziati all'aperto. Sul posto anche personale dell'Arpa Lazio per i rilievi ambientali.Sono stati installati campionatori ad alto volume, strumenti necessari per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine: il primo a breve distanza dall'area interessatadall'incendio, il secondo ad alcune centinaia di metri indirezione dei Castelli romani. Dai primi rilevamenti non ci sono allarmi.