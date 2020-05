Roma, al il via processo per l'omicidio di Luca Sacchi

Roma, 18 mag. (askanews) - È cominciato davanti ai giudici della I Corte d'Assise di Roma il processo per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni freddato con un colpo di pistola alla testa la sera tra il 23 e il 24 ottobre, davanti a un pub nella zona della Caffarella, nella zona est della Capitale.Nel gennaio scorso il gip, accogliendo la richiesta della Procura di Roma, ha disposto il giudizio immediato per sei persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, compresa la compagna 25enne di Luca, Anastasiya Kylemnyk, presente oggi a Piazzale Clodio.Sotto accusa ci sono Paolo Pirino e Valerio Del Grosso, i due 20enni di San Basilio accusati di essere gli autori materiali dell'aggressione. Poi c'è Marcello De Propris, che secondo gli inquirenti fornì l'arma del delitto, e suo padre Armando, accusato della detenzione della pistola.Anastasiya è invece coinvolta nella tranche dell'inchiesta che riguarda la violazione della legge sugli stupefacenti in relazione al tentativo di comprare 15 chili di droga per un corrispettivo di 70mila euro in contanti. Denaro mai ritrovato. Un compravendita, secondo quanto ricostruito, poi finita male e sfociata nell'aggressione mortale a Sacchi. La Procura contesta a Del Grosso, Pirino e De Propris anche l'aggravante della premeditazione.I tre, insieme con Armando De Propris sono detenuti in carcere mentre Anastasiya sottoposta a obbligo di firma, nel processo è anche parte civile per la rapina subita.Altro protagonista della vicenda è Giovanni Princi, ex compagno di classe di Luca Sacchi, accusato di violazione della legge sulla droga. L'uomo è ora ai domiciliari e sarà processato con rito abbreviato il 28 maggio prossimo.