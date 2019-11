Roma, task force contro spaccio e più forze dell'ordine

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Gli ultimi episodi di cronaca hanno segnalato un preoccupante aumento del fenomeno dello spaccio". Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Roma. "Le piazze di spaccio agiscono con metodi mafiosi" ha detto Lamorgese, spiegando che "vengono individuate 20 aeree operative come piazze di spaccio e 8 aree in centro, dove si associano anche altre dinamiche collegate come la movida. Abbiamo parlato anche con il sindaco e la Regione perché ognuno ha una parte importante da svolgere. In queste aree partirà una task force per realizzare presidi attivi con cinturazioni e pattugliamenti dell’area, a cui collaborerà anche la polizia locale". Il piano, ha aggiunto la titolare del Viminale, "vedrà all’opera 250 uomini al giorno dedicati al fenomeno dello spaccio. Già da lunedì inizieranno questi interventi" e "presto arriveranno 550 uomini delle forze dell’ordine in più nella Capitale".