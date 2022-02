Roma, lo Stadio di Domiziano apre agli Nft con il "lucchetto digitale"

Lo Stadio di Domiziano a Roma si 'attrezza' per un San Valentino smart. Dal 12 al 14 febbraio le coppie che si scattano un selci tra i reperti archeologici dell'area, avranno in dono la certificazione NFT (non fungible token) che ne garantisce l'unicita'. Un lucchetto digitale sotto forma di foto in criptoart, resa immodificabile e non sostituibile grazie alla tecnologia blockchain. Iniziative questo genere servono a "portare piu' giovani alla cultura, perche' in questi giorni abbiamo avuto un afflusso maggiore per questa idea. Farci trovare pronti a sviluppare e adottare questa innovazione tecnologica e' un meccanismo in piu' per creare una fusione tra cultura e tecnologia", ha spiegato Francesco Tamburella dello Stadio di Domiziano.