Roma, Salvini: da urne segnale chiaro. Ci faremo trovare pronti

Roma, 28 mag. (askanews) - "I romani ci hanno dato un largo consenso, siamo il secondo partito, ad un pelo dal Pd e molto avanti ai 5 Stelle. E' un segnale chiaro da parte dei cittadini romani, ci faremo trovare pronti". A spiegarlo è stato il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un intervento a a Rtl. "Il giudizio sui sindaci lo danno gli elettori, come in Piemonte dove il giudizio sul Pd e Chiamparino è stato chiaro - sottolinea Salvini - Io da ministro per Roma sto cercando di fare di tutto, inviando poliziotti, telecamere, leggi ad hoc, direttive".