Ruba camion gru sul raccordo a Roma e scappa: maxi inseguimento da film

"Lasciatemi andare, devo fare esplodere questo camion in Vaticano". E' la minaccia fatta dall'uomo, 53enne, che era a bordo di un camion gru con cui ha dato vita ad un lungo inseguimento per le strade di Roma. In base a quanto ricostruito, l'uomo sarebbe evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto accertato, l'uomo, in evidente stato di alterazione ha prima danneggiato l'auto di una donna per cercare di impossessarsene e poi è entrato in un autonoleggio sottraendo il camion con cui ha seminato il panico per le strade della Capitale. Il 50enne è stato poi bloccato in piazza Pio XI da polizia e carabinieri. Al momento del fermo avrebbe minacciato le forze dell'ordine con un coltello. Per lui il pm di turno chiederà la convalida dell'arresto per le accuse di resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamento e porto di arma impropria