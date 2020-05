Roma, Raggi: la ferrovia Termini-Centocelle diventerà una tramvia

Roma, 23 mag. (askanews) - L'attuale ferrovia Termini-Centocelle diventerà unavera e propria tranvia veloce: la nuova linea G. Ed arriverà fino a Tor Vergata. Lo spiega la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sottolineando che "il finanziamento del Ministero dei Trasporti per il nostro progetto è stato approvato in Conferenza unificata ed ora potrà iniziare l'iter amministrativo previsto. Arriveranno oltre 213 milioni di euro per realizzare questa nuova infrastruttura al servizio dei cittadini.Solo il mese scorso avevamo consegnato al ministero delle Infrastrutture il progetto con le modifiche richieste: un lavoro completato grazie all'impegno degli uffici di Roma Capitale e delle sue aziende partecipate che hanno lavorato senza sosta anche durante la fase di emergenza".La linea ferroviaria esistente sarà quindi riqualificata, potenziata e prolungata: da una parte verso la stazione Termini e dall'altra verso il Campus Universitario e il Policlinico di Tor Vergata."Sarà un'infrastruttura importante - aggiunge Raggi - per chi deve raggiungere il Policlinico, l'ateneo e le aree commerciali della zona. Oggi più che mai progetti come questo sono fondamentali per migliorare i collegamenti nella nostra città e ripartire, riducendo le distanze tra centro e periferia".