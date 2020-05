Roma, Raggi a Conte: bene impegno su risorse, ora più poteri

Roma, 28 mag. (askanews) - "Accolgo con grande apprezzamento l'impegno del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle risorse da destinare ai Comuni per far fronte alle esigenze economiche causate dall'emergenza coronavirus. Come ho ribadito oggi, durante la videoconferenza con il premier e gli altri sindaci delle città metropolitane, ora la parola d'ordine deve essere 'semplificazione'". È quanto dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte. "Dobbiamo poter spendere velocemente questi fondi e dare risposte rapide a cittadini e imprese - sottolinea Raggi -. Si può fare semplificando le norme e rafforzando i controlli. Dobbiamo trasformare questa crisi in un'opportunità di crescita per il Paese. Dare più poteri e strumenti ai Comuni significa far ripartire l'Italia".