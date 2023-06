Roma Pride al via:'saremo un milione, grande festa d'amore'

Roma, 10 giu. (askanews) - "Oggi sarà una grande festa per tutta la nostra comunità, saremo in tantissimi: quasi un milione, anzi lo spero perché quello che è successo questi con la vicenda del patrocinio (prima concesso e poi revocato dalla Regione Lazio) ha riacceso gli animi di lotta della nostra comunità Lgbt+". Lo ha detto Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride, mentre in piazza della Repubblica dove sta convergendo il popolo lgbtq+ per la parata principale della prima giornata dei Pride di Giugno che sta per avere inizio nella Capitale."Tra poco questa piazza si riempirà di persone e di amore che è quello che dobbiamo contrapporre a chi vuole rendere invisibili, a chi vuole odiare e parlare male di noi - ha detto ancora Colamarino - Quindi dobbiamo essere fieri di chi siamo: oggi festeggeremo e saremo noi stessi".

Il serpentone gioioso e colorato arriverà in ai Fori Imperiali. Il corteo rivendicherà a pieno titolo diritti uguali per tutti al grido di "Queeresistenza", slogan del Roma Pride 2023 che attende in piazza un milione di persone. Ed oltre 20 associazioni che aderiscono al Coordinamento saranno presenti con i loro striscioni e molte di loro anche con i coloratissimi carri allegorici che diffonderanno musica e attorno ai quali si accoderanno migliaia di persone.La manifestazione di quest'anno collabora con Disability Pride Network, una rete informale in continua espansione costituita da singole persone e organizzatori che hanno deciso di collaborare più da vicino per affermare "un nuovo modo di vivere e vedere la disabilità". L'obiettivo della partnership è quello di rendere sempre più accessibile la partecipazione al Pride delle persone con disabili.Atteso il carro che aprirà il convoglio con le testimonial Paola & Chiara. "Al ritmo della loro ultima hit, Furore, faremo una bellissima confusione", aggiungono dall'organizzazione prendendo i primi applausi di chi aspetta al riparo del sole all'ombra del palazzo dell'Esedra.