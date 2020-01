Roma:Pm10 sforano limiti in 8 centraline

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - A Roma, in otto centraline su tredici i valori di Pm10 dell'aria - stando agli ultimi dati disponibili di Arpa Lazio che fanno riferimento alla giornata di ieri - hanno sforato il limite di legge giornaliero. Dall'inizio dell'anno in alcune centraline tale limite è stato sforato quasi tutti i giorni: come Tiburtina (11) Magna Grecia (10) e Cinecittà (10. Tale limite, come spiegano dall'Arpa, potrebbe essere superato solo 35 volte in un anno.