Roma, peste suina: la battaglia per evitare l'abbattimento di 140 animali

Ennesimo ostacolo per la Sfattoria degli Utimi, il rifugio per animali salvati - principalmente maiali e cinghiali - alle porte di Roma. "Stamattina mentre stavamo procedendo alla perizia per consegnare la documentazione che ci e' stata richiesta per la biosicurezza al Tar del Lazio, ci e' arrivata la notizia che il termine di presentazione non e' piu' il 18 agosto alle 23.59 ma stasera alle 23.59". Dice ad Ansa Emanuele Zacchini volontario della Sfattoria. "E' un fatto inaudito, sembra un accanimento contro di noi". L'8 agosto scorso un provvedimento dell'ASL Roma 1 ha ordinato l'abbattimento dei 140 animali (suini e cinghiali) presenti nel rifugio come prevenzione alla diffusione della peste suina, il 12 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Sfattoria per una sospensione, ma l'ASL ribadisce che il provvedimento esecutivo rimane. Intanto alla Sfattoria arrivano decine di attivisti da tutta Italia, domani arriva Andrea Cisternino gestore di un rifugio per animali in Ucraina.