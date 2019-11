Roma, nuovo rogo distrugge libreria antifascista: non escluso dolo

Roma, 6 nov. (askanews) - Un nuovo rogo ha completamente distrutto nella notte a Roma i locali della caffetteria-libreria "La Pecora Elettrica", nel quartiere di Centocelle, una realtà vicina a centri sociali e ambienti antifascisti della Capitale.Il locale era già stato danneggiato sempre per un incendio lo scorso 25 aprile: era chiuso e avrebbe riaperto domani.Alle 3 di notte, dopo una segnalazione, sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia Casilina, insieme ai vigili del fuoco. Non si segnalano feriti.Sono in corso le indagini: in attesa della relazione dei vigili, tutte le piste sono aperte e non è esclusa l'origine dolosa.