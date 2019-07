Il corpo di un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato è stato trovato nel Tevere all'altezza di ponte di Mezzocamino. A recuperarlo i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Dalle prime informazioni, sembra che il corpo fosse a ridosso della vegetazione.

Il ritrovamento

A dare l'allarme il proprietario di un ristorante che ha notato il corpicino a ridosso della folta vegetazione mentre stava pescando. "Correte, c'è il corpo di un bambino nel fiume" avrebbe detto l'uomo sconvolto che, quando ha realizzato che si trattava di un cadavere di un bimbo piccolissimo, lo ha legato e portato verso la riva. "E' stato terribile - avrebbe poi spiegato - inizialmente avevo pensato fosse un pupazzo, poi ho capito che si trattava di un neonato con ancora il cordone attaccato". Sul posto i poliziotti della squadra mobile, del commissariato Esposizione e della scientifica per i rilievi. La morte della bimba potrebbe risalire a due o tre ore prima del ritrovamento. Sarà l’autopsia a stabilire se la piccola sia morta annegata o per altri motivi.

Intervenuti i sommozzatori

Il fatto è avvenuto in prossimità del ristorante Anaconda, all'altezza del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume dopo il Gra verso il mare. Il corpicino era riverso nell'acqua vicino a un canneto. Sul posto sono intervenuti gli uomini del nucleo sommozzatori 'Serra uno' dei vigili del fuoco del comando di Roma, che hanno provveduto a recuperare il corpo. Intanto sono in corso indagini per capire come la piccola sia finita in acqua ma c’è il sospetto che l’incidente non sia avvenuto molto lontano dal luogo del ritrovamento, visto che non c’era molta corrente in quel tratto di fiume.

Ipotesi omicidio-suicidio

Secondo gli investigatori non si può escludere neanche l'eventualità che possa trattarsi di un omicidio-suicidio, come accadde pochi giorni prima di Natale quando una mamma si gettò da ponte Testaccio con in braccio le sue gemelle di pochi mesi. Chi indaga ipotizza che il punto in cui la bimba è stata gettata nel fiume non sia lo stesso di quello in cui è stata ritrovata. La polizia sta effettuando delle battute di ricerche lungo le sponde del Tevere alla ricerca di eventuali indizi o testimoni. Gli agenti sono risaliti lungo gli argini cercando di ripercorrere in senso contrario il corso della corrente che ha spinto la neonata fino al punto in cui è stata trovata. Si cercano anche eventuali insediamenti abusivi i cui abitanti potrebbero aver notato qualcosa.

Le immagini delle telecamere di sicurezza

Gli agenti della Squadra mobile e del commissariato Spinaceto stanno esaminando anche le immagini di alcune telecamere di sicurezza che si trovano sui ponti prima di Mezzocammino, poco oltre il Raccordo anulare, per individuare eventuali movimenti sospetti. Ricerche anche fra le denunce di scomparsa di adulti nel caso si tratti di un omicidio-suicidio.