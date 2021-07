Roma, litiga con la compagna e la uccide a coltellate

(Adnkronos) - Ha litigato con la compagna colpendola più volte con un coltello da cucina. Quando la donna, una 44enne colombiana, è riuscita a scappare sul balcone per chiedere aiuto, insanguinata e ferita, lui è riuscito a trascinarla nell’appartamento per finirla con diversi fendenti all’addome. E' successo poco prima delle 14 in via Federico Guarducci, nel quartiere San Paolo a Roma. A chiamare il 112 un vicino spaventato dalle urla della donna. E' stato lui a raccontare ai poliziotti sul posto di averla vista in terrazzo ma all’arrivo della volante e dei soccorsi per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto il compagno, 68enne anche lui colombiano, arrestato con l’accusa di omicidio.