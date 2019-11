Roma, imbrattate targhe dedicate alle vittime delle leggi razziali

Roma, 27 nov. (askanews) - "Imbrattate targhe delle strade intitolate la settimana scorsa a chi ha combattuto contro fascismo e razzismo, prima erano dedicate a firmatari del 'Manifesto della razza'. Gesto vergognoso. Ripuliamo subito". Lo scrive su twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.Le targhe erano state inaugurate dalla stessa sindaca giovedì 21 novembre: nel municipio XIV via Donaggio è diventata via Mario Carrara e largo Donaggio è diventato largo Nella Mortara; mentre nel IX municipio via Zavattari è stata chiamata via Enrica Calabresi.