Sono probabilmente di un uomo e una donna i corpi completamente carbonizzati trovati in un'auto in fiamme a Torvaianica. Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo.

Cadaveri non identificati

L'allarme è scattato quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio dell'auto, molto probabilmente una Fiesta che si trovava non lontano dal lungomare, in una zona rurale. I militari della compagnia di Pomezia sono al lavoro per identificare i due cadaveri, trovati seduti uno davanti e l'altro dietro, e ricostruire l'accaduto. Inoltre i carabinieri si stanno effettuando accertamenti anche sulla macchina per risalire al proprietario. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto ci sono anche il magistrato Giuseppe Travaglini della procura d Velletri e il medico legale.

Un testimone: "Il rogo è opera dei clan"

"Alle 8 abbiamo sentito un botto pazzesco, poi le fiamme. Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco perché, con l'erba alta, era facile che scoppiasse un incendio ancora più violento. Non siamo però usciti a controllare, ci siamo fatti gli affari nostri. Nessuno ha gridato, in quella macchina erano già morti. Sono stati i clan mafiosi che lavorano tra Ardea e Torvaianica". Così un residente di via San Pancrazio, a Torvaianica, il primo a chiamare i vigili del fuoco. L'uomo non ha voluto dire mil suo nome, la paura è molta ed è sicuro quando dice che "il rogo è opera dei clan".

Le telecamere

Nessun aiuto per capire cosa sia successo potrà arrivare dalle telecamere installate nella villetta vicina al punto in cui l'auto è stata ritrovata. "Proprio giovedì scorso hanno smesso di funzionare e comunque non registravano. Le altre sono invece finte", ha rivelato la proprietaria dell’abitazione.