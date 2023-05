Trova una tartaruga azzannatrice sull’uscio di casa e la cattura: ecco perché è molto pericolosa per l’uomo

Paura a Capena, in provincia di Roma. Un uomo ha trovato sull'uscio di casa una tartaruga azzannatrice. Il suo nome come si può immaginare fa riferimento al suo morso particolarmente rapido ed efficace. La specie, il cui nome scientifico è Chelydra serpentina, è originaria del Nord America ed è considerata pericolosa per l'uomo e per la salute pubblica. L'esemplare di quasi due anni e con un carapace lungo 27 centimetri è stato recuperato e sarà portato in un centro di recupero. Sul posto sono intervenuti i militari della centrale operativa di Monterotondo e della Forestale, insieme all’esperto zoofilo Andrea Lunerti, per prelevare la tartaruga.



Una tartaruga azzannatrice a Capena

La Chelydra serpentina è famosa per la sua aggressività quando è fuori dall’acqua. La sua struttura ossea mascellare è simile a quella di un becco, grazie alla testa e al collo altamente mobili, il rettile riesce a eseguire un morso a scatto. Quando sono in acqua, questi animali tendono a scappare e nascondersi, ma sulla terraferma tendono ad assumere un comportamento più aggressivo. Per il suo temperamento, tale specie non è usata per l’allevamento domestico neanche nelle località di origine. Non solo il morso dovrebbe incutere timore: queste tartarughe dispongono di artigli affilati come quelli dei cani ma che usano non come arma (gli arti non dispongono di particolare forza) ma solo per scavare nel terreno.

Parla l'esperto

Lunerti dalle pagine de Il Messaggero ha spiegato che l'uomo che ha individuato l'animale "ha dato un ottimo esempio di responsabilità e civiltà, in primis chiedendo aiuto alla figlia per identificare questa strana tartaruga particolarmente mordace". L'uomo poi non "l'ha catturata con le mani, ma l'ha spinta verso un grosso secchio". Il consiglio è quindi di "non tentare di catturarla, ma di fotografarla, chiamare il 112 e inviare la foto. Inoltre l'esperto raccomanda di fare molta attenzione ai bambini perchè non si avvicinino e di non perdere di vista il rettile in attesa che arrivino le autorità.

In Italia è vietata la detenzione

In Italia la vendita e la detenzione di esemplari di tartaruga azzannatrice sono vietate perché si tratta di una specie che rientra tra quelle considerate pericolose per la salute e la pubblica incolumità, inoltre è una specie aliena che può danneggiare il nostro ecosistema. Purtroppo, allevatori amatoriali di rettili e tartarughe, hanno abbandonato esemplari giovani in diversi habitat dove non hanno faticato ad adattarsi. Le operazioni di rimozione di tale specie sono fondamentali. In Giappone, purtroppo, è causa di gravi lesioni da morso. Il morso della tartaruga azzannatrice può causare gravi danni anche se non sono state registrate amputazioni.

I precedenti

L'esemplare catturato a Capena purtroppo non è un caso isolato. A Roma lo scorso maggio un'altra tartaruga azzannatrice era stata ritrovata nella fontana di un condominio a Monteverde. In quel caso l'animale stava per mordere la mano di una bambina che si era avvicinata alla fontana per dare da mangiare ai pesci rossi, ma iper fortuna l padre è riuscito ad allontanarla dal rettile.Negli ultimi anni la Chelydra serpentina è stata prelevata da diversi specchi d’acqua. Nel 2011, un esemplare di 20 kg è stato catturato in un canale di Anguillara (Roma), nello stesso anno è stata prelevata una tartaruga di 6 kg dal canale della Noce Alta di Perdifumo (Salerno). Un esemplare di 15 kg è stato prelevato da un canale irriguo di Pomigliano d’Arco (NA). Nel 2018 una tartaruga azzannatrice di 40 cm è stata rivenuta nel parco pubblico di Arconate, a Milano. Non sono mancati esemplari di 20 kg prelevati a Latina e di 10 kg prelevati dalle rive del Po a Canaro.