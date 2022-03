Roma, auto urta bus e si incendia: morto conducente

(Adnkronos) - Incidente tra un bus a metano e un'auto, il cui conducente è morto. E' accaduto questa mattina presto a Roma intorno alle 5 circa quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Castani incrocio con Via dei Faggi. Sembra che l'auto non abbia rispettato una precedenza. Il bus Atac, della linea N5, alimentato a metano, è stato completamente avvolto dalle fiamme, che hanno danneggiato anche autovetture parcheggiate nelle vicinanze e la linea aerea del tram. Il conducente della vettura è deceduto. Sul posto sono giunti il funzionario vigili del fuoco di turno, Polizia e 118.