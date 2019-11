Roma, agguato davanti un pub: accoltellati 2 tifosi del Celtic

Roma, 7 nov. (askanews) - Due tifosi scozzesi del Celtic, a Roma per seguire la partita di Europa League contro la Lazio, in programma alle 18.55 allo Stadio Olimpico, sono stati accoltellati nella tarda serata di ieri davanti a un locale in centro città, zona Viminale.Le vittime dell'aggressione sono un 52enne (colpito in via Nazionale, all'altezza di via Napoli) e un 35enne (ferito in piazza Beniamino Gigli). Trasportati al Policlinico Umberto I, non sono in pericolo di vita.Secondo il quotidiano The Scottish Sun si è trattato di "una imboscata" tesa da "teppisti incappucciati - che avevano il volto coperto da maschere e sciarpe - al bar Flann O'Brien", un pub in Via Nazionale.La polizia indaga negli ambienti degli ultras laziali.