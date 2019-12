Roma, il 9 dicembre un incontro sui 'Martiri di Algeria'

Roma, 7 dic. (askanews) - Una messa e un incontro per ricordare i "Martiri di Algeria" a un anno dalla beatificazione: si terranno lunedì 9 dicembre, dalle 19.00, nella Parrocchia d San Frumenzio, a Roma (Via Cavriglia - zona Prati Fiscali), promossi dal Centro per la Cooperazione missionaria tra le Chiese della Diocesi di Roma, in collaborazione con la Comunità missionaria di Villaregia.All'iniziativa interverranno monsignor Gianpiero Palmieri, vescovo ausiliare di Roma e incaricato del Centro per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, padre Thomas Georgeon, postulatore della causa di beatificazione e il professor Ambrogio Bongiovanni, della Pontificia Università Gregoriana.Nei locali della parrocchia è anche esposta la mostra "Le nostre vite sono già donate", volti a parole dei 19 beati d'Algeria, con testi, testimonianze e fotografie per conoscere da vicino i 19 martiri.