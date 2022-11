Roma, 85% donne percorre strade e parchi solo alla luce del sole

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il livello di sicurezza percepito, in una scala da 1 a 7, si attesta a 3,67 percento. L'85 percento delle donne spiega di percorrere solo alla luce del sole, strade o parchi. Una mancanza di sicurezza che le intervistate percepiscono anche sui mezzi pubblici e all'interno dei centri commerciali. "Fa riflettere che nel caso in cui subissero violenza le donne intervistate si rivolgerebbero in primis al partner (97 casi) e in seguito alle forze dell'ordine (66 casi)". È quanto emerge dal rapporto Acli 'Cantiere Roma' presentato in aula Giulio Cesare. Quanto ai maltrattamenti familiari contro le donne, secondo il rapporto, la capitale assorbe il 74,6% di tutti i casi denunciati nel Lazio. Nel 2020 i gravi effetti della pandemia si sono fatti sentire anche sul fronte delle denunce. Sono state ben 1.362 le donne supportate dai centri antiviolenza di Roma secondo i dati del Comune con un aumento del 18% rispetto al 2019. (ANSA).