Case ai Rom, l'ira di Papa Francesco: 'In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta'

Papa Francesco si dichiara arrabbiato e in collera con quegli italiani che danno addosso ai rom e sinti bollandoli con estrema superficialità di essere malvagi, pericolosi delinquenti e causa dei loro mali sociali. Non ci sta il papa a scaricare sul popolo rom e sinti i mali sociali e le responsabilità che vanno cercato altrove.

Il pregiudizio

La condizione dei rom in genere ma specialmente in Italia è andata tanto degenerando da giungere perfino nell’immaginario collettivo, abbastanza diffuso, a ritenerli responsabili di tutti i mali e di ogni ingiustizia che gli italiani soffrono. Si ritiene infatti che siano loro, i rom insieme e più dei migranti, la causa della povertà, delle lungaggini amministrative, della mancanza di lavoro degli italiani.

L'incontro

Il diffuso sentimento di odio e disprezzo che riempie ogni giorno le cronache dei giornali causano sofferenza a Francesco, ricevendo una rappresentanza di 500 rom e sinti in Vaticano per un incontro di preghiera, ha denunciato senza mezzi termini il cattivo costume di scaricare sui di loro tutte le malefatte possibili.

L’incontro che si è trasformato in una festa al santuario della Madonna del Divino Amore allargata ai cittadini romani per promuovere una conoscenza reciproca senza pregiudizi, è stato promosso dalla Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana. I 500 rom in Vaticano erano accompagnati, infatti, dal cardinale Bassetti, presidente dell’episcopato italiano, ma sono stati accolti dal papa circondato dalle figure più importanti di ecclesiastici che seguono la pastorale per i migranti e i rom.

Il discorso del Papa

“Una cosa che a me fa arrabbiare – ha confidato il papa - è che si siamo abituati a parlare della gente con gli aggettivi. Non diciamo: “Questa è una persona, questa è una mamma, questo è un giovane prete”, ma: “Questo è così, questo è così…”. Mettiamo l’aggettivo. E questo distrugge, perché non lascia che emerga la persona. Questa è una persona, questa è un’altra persona, questa è un’altra persona. I bambini sono persone. Tutti. Non possiamo dire: sono così, sono brutti, sono buoni, sono cattivi. L’aggettivo è una delle cose che crea distanze tra la mente e il cuore, come ha detto il Cardinale [Bassetti]. È questo il problema di oggi. Se voi mi dite che è un problema politico, un problema sociale, che è un problema culturale, un problema di lingua: sono cose secondarie. Il problema è un problema di distanza tra la mente e il cuore. Questo: è un problema di distanza.

“Sì, sì, tu sei una persona, ma lontano da me, lontano dal mio cuore”. I diritti sociali, i servizi sanitari: “Sì, sì, ma faccia la coda… No, prima questo, poi questo”. È vero, ci sono cittadini di seconda classe, è vero. Ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente: questi sono di seconda classe, perché non sanno abbracciare. Sempre con l’aggettivo buttano fuori, scartano, e vivono scartando, vivono con la scopa in mano buttando fuori gli altri, o con il chiacchiericcio o con altre cose. Invece la vera strada è quella della fratellanza: “Vieni, poi parliamo, ma vieni, la porta è aperta”. E tutti dobbiamo collaborare”.

L'avvertimento

Rivolto poi ai rom li ha messo in guardia dalla debolezza alla quale tutti e quindi anche loro possono cedere: “la debolezza forse di lasciar crescere il rancore. Si capisce, è umano. Ma vi chiedo, per favore, il cuore più grande, più largo ancora: niente rancore. E andare avanti con la dignità: la dignità della famiglia, la dignità del lavoro, la dignità di guadagnarsi il pane di ogni giorno – è questo che ti fa andare avanti – e la dignità della preghiera. Sempre guardando avanti. E quando viene il rancore, lascia perdere, poi la storia ci farà giustizia”.

Perché il rancore “fa ammalare tutto”. Più che temere i rom – lascia intendere il papa - si dovrebbero temere quelle organizzazioni criminali che in Italia sono maestre di vendetta. Il rancore fa ammalare il cuore, la testa, tutto. Fa ammalare la famiglia, e non va bene, perché il rancore ti porta alla vendetta: “Ma la vendetta io credo che non l’avete inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta. Voi mi capite bene, no? Un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere nell’omertà: questo è un gruppo di gente delinquente; non la gente che vuole lavorare”.

Esortazione finale al popolo rom e sinti

continuare ad andare avanti con dignità, sicuri che in alto c’è Uno che guarda con benevolenza anche i rom. “C’è Uno che ti guarda prima, che ti vuole bene, Uno che ha dovuto vivere ai margini, da bambino, per salvare la vita, nascosto, profugo: Uno che ha sofferto per te, che ha dato la vita sulla croce”. Proprio considerando come la pensa Dio sui rom e i sinti Francesco confessa di soffrire per il maltrattamento che ricevono. “E quando leggo sul giornale qualcosa di brutto, vi dico la verità, soffro. Oggi ho letto qualcosa di brutto e soffro, perché questa non è civiltà, non è civiltà. L’amore è la civiltà, perciò avanti con l’amore”.

Si tratta di una bella sfida al linguaggio macho che va prendendo piede nella destra politica estrema e anche in larghe fasce di popolazione esasperata da mille bisogni e angherie burocratiche. Una sfida che Francesco non teme di lanciare perché anche la politica torni alla ragione e al buon senso. Il papa ha mostrato di essere battagliero per difendere poveri, migranti e bambini abusati. A proposito, proprio oggi ha firmato una disposizione importante che chiede a tutte le diocesi del mondo di creare uno sportello per la denuncia degli abusi sessuali eventuali commessi da ecclesiastici di ogni ordine e grado nei confronti di minori.