Rogo Tmb, Raggi: Regioni aiutate Roma, evitare criticità Natale

Roma, 11 dic. (askanews) - Dopo il rogo che è divampato all'impianto rifiuti di via Salaria la sindaca di Roma Virginia ha lanciato un appello "alle altre città del Lazio e alle altre Regioni per collaborare in questo momento in via temporanea per supportare Ama alla vigilia di Natale, e per tutto il tempo che sarà necessario, per evitare criticità ai cittadini romani"."Stiamo gestendo l'ordinario e evitare criticità nel periodo natalizio", ha continuato.Anche il ministro all'Ambiente Sergio Costa ha rivolto "un appello a tutte le Regioni. Ora i temi sono due: risolvere subito il tema dei rifiuti, queste 800 tonnellate che ogni giorno arrivano qua devono trovare 'ospitalità' altrove fino a quando non si tornerà all'ordinario; poi c'è l'elemento strutturale, tutto ciò che riguarda la sistemazione migliore, anche di questo Tmb. Adesso affrontiamo immediatamente il picco della produzione di fiuti natalizio. Stiamo lavorando bene per definire anche il lavoro tra Comune, Città Metropolitana e Regione Lazio: quello che avevamo detto lo stiamo portando avanti sulla gestione dei rifiuti su Roma, oggi però è il momento per superare il picco di produzione dei rifiuti di Natale", ha concluso.