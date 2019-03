Rogo Perugia in azienda recupero rifiuti

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Interessa l'area di un'azienda specializzata nel recupero di rifiuti, l'incendio divampato nella zona industriale di Ponte San Giovanni, alla periferia di Perugia. Il focolaio è stato circoscritto ma per lo spegnimento saranno necessarie diverse ore. In seguito all'incendio si è sviluppata un'alta colonna di fumo nero visibile in gran parte della città e in diversi comuni vicini. A bruciare - secondo quanto appreso dall'ANSA - sono state diverse balle di carta. Si sta comunque valutando se siano interessati anche altri materiali ed eventualmente quali. Sul posto anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi. "Stiamo valutando la situazione per quanto riguarda l'aria e i provvedimenti eventualmente da prendere", ha spiegato all'ANSA. Sul suo profilo Facebook il Comune ha suggerito alla popolazione "di non stare all'aperto e di tenere chiuse le finestre".