Rogo libreria: Raggi, più luce in strade

(ANSA) - ROMA, 7 NOV -"Nella strada di Roma in cui ieri si è verificato il secondo incendio alla libreria Pecora Elettrica, "potenzieremo l'illuminazione, Acea è già a lavoro su questo". Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi. "C'è da riflettere. È il secondo episodio e non è l'unico perché in quella strada è stato dato alle fiamme anche un altro esercizio commerciale. Siamo molto vicini e li incontreremo. So che le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause. È una situazione molto delicata", conclude.