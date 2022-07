Rogo boschi in Versilia, evacuate preventivamente 40 persone

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 19 LUG - I vigili del fuoco spiegano che a causa del vasto incendio scoppiato in località Bozzano a Massarosa (Lucca) che "a fronte della grave situazione si è reso necessario evacuare preventivamente circa 40 persone dalle proprie abitazioni" e che "al momento non ci sono persone ferite". Dalle prime luci dell'alba, spiegano ancora i vigili del fuoco, stanno operando gli elicotteri ed i due canadair per fermare l'avanzata delle fiamme. Al momento sono impiegate circa 50 unità dei vigili del fuoco. Allestito nei pressi della piscina comunale Unità comando locale per la gestione dell'intervento. Intanto, trasportata dal vento, la cenere dell'incendio di Massarosa ha raggiunto anche la vicina Viareggio (Lucca). In base a una prima stima della Regione sarebbero già 60 gli ettari andati in fumo. La Regione ricorda che in questo periodo sono tassativamente vietati gli abbruciamenti e raccomanda la massima attenzione. (ANSA).