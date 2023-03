Rocca è presidente del Lazio,giunta pronta la prossima settimana

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Francesco Rocca ha firmato in Corte d'Appello, venendo così proclamato governatore. L'ex numero uno della Croce Rossa è ufficialmente il presidente del Lazio. Rocca si è poi recato nel palazzo della giunta regionale in via Cristoforo Colombo per l'insediamento. "La prossima settimana presenteremo la giunta, credo tra giovedì e venerdì. E non ho messo nessun veto" ai partiti, ha detto durante la conferenza stampa di insediamento, nella sede in via Cristoforo Colombo. "Se nella riunione dei coordinatori fosse andato storto qualcosa mi sarebbero arrivati già i primi messaggi - ha aggiunto Rocca -. Quindi non vedo difficoltà. Io vedo un clima tranquillo di uomini e donne pronti a mettersi a disposizione". "Al momento leggo tante ricostruzioni fantasiose. Sto lavorando in queste ore per una squadra all'altezza delle aspettative e che si farà trovare pronta per le sfide che abbiamo avanti. Sarà un lavoro di squadra", ha sottolineato Rocca. (ANSA).