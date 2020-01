Una donna tra i vertici della segreteria di Stato: continua la rivoluzione rosa di Francesco

La nomina di Francesca Di Giovanni, avvocata palermitana, a sottosegretario della seconda sezione della Segreteria di Stato vaticana ha suscitato molto interesse nella stampa internazionale, ma è solo l’ultimo provvisorio tassello nella lenta marcia del riconoscimento al genio femminile nella più alta istituzione ecclesiastica cattolica. Papa Francesco sta accelerando la prudentissima rivoluzione rosa iniziata da Paolo VI subito dopo la conclusione del concilio Vaticano II che aveva spalancato le porte a una rappresentanza nuova e del tutto inedita anche per le donne nella Chiesa. Era terminato il tempo delle “perpetue” di manzoniana memoria, il tempo del silenzio e dell’esclusione dalle responsabilità istituzionali apicali. Il percorso era partito con una sola donna, l’australiana Rosmary Goldie, uditrice al concilio, chiamata da Paolo VI dal 1966 al 1976 a ricoprire l’ufficio di sottosegretaria nel Pontificio Consiglio dei laici di nuova costituzione.

Le donne nella Chiesa

Non che non ci fossero donne negli uffici della curia romana ma non andavano oltre quello di segreteria, centraliniste, consultore. La prima accelerazione importante venne a livello teorico con la Lettera apostolica Mulieris dignitatem di Giovanni Paolo II nell’agosto del 1988 che segnò uno spartiacque per riconoscere dignità e ruolo femminile nella Chiesa. Primo frutto del nuovo corso teorizzato ci fu alcuni anni dopo con la nomina di Mary Ann Glendon capo delegazione vaticana alla conferenza internazionale di Pechino e nel 2000 presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali. Si moltiplicavano frattanto gli appelli teorici per un riconoscimento delle donne. Anche il sinodo dei vescovi europei del 1999 si era espresso ampiamente in tal senso.

La nomina di suor Enrica Rosanna

Una nuova svolta avviene nel 2004 con la nomina di suor Enrica Rosanna sottosegretaria del dicastero della vita consacrata. Una prima assoluta di una suora e non più in un Pontificio Consiglio ma in una Congregazione. In una delle interviste suor Rosanna chiarì un concetto base: “Le cosiddette quote rosa non mi piacciono. Né nella Chiesa né altrove. Le donne devono poter essere protagoniste in base alle proprie capacità e al consenso che riescono a raccogliere attorno a sé. Non hanno bisogno di riserve indiane, che possono essere controproducenti”. E aggiungeva che “Il Signore, fin dal primo momento della risurrezione, si serve della debolezza per confondere i forti. Ecco, questo è il nostro splendido compito: "essere cuore" che accoglie la sofferenza e che annuncia la gioia senza fine”. Altri passi avanti si registrarono con Benedetto XVI. Minori di quanto Ratzinger tenesse in agenda. E tuttavia nel 2010 Flaminia Giovanelli diventa sottosegretaria del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. In quel periodo la presenza femminile in Curia romana e toccava circa il 30%. Con papa Francesco la visibilità delle donne si è moltiplicata. Nel 2016 con la nomina di Paloma Garcia Ovejero a vice direttore della Sala Stampa vaticana e nel 1917 con la nomina di Barbara Jatta direttrice dei Musei Vaticani.

Continua la rivoluzione rosa

In una intervista esclusiva alla Reuters, Papa Francesco aveva ipotizzato una maggiore presenza femminile ai vertici, senza nascondere le difficoltà persistenti: “"Per mettere una donna Vice alla Sala Stampa ho dovuto lottare. Fra i candidati con cui sto parlando per coprire il posto di Prefetto alla Segreteria della Comunicazione c'era anche una donna, ma lei non era disposta perché aveva altri impegni. Sono poche, bisogna metterne di più. Adesso i due Sottosegretari che ho nominato al Dicastero dei Laici, Famiglia e vita sono donne. In questo senso bisogna andare avanti secondo la qualità. Non ho nessun problema a nominare capo-dicastero una donna, se il Dicastero non ha giurisdizione. Quello per il Clero ha giurisdizione, deve essere un Vescovo, ma i dicasteri senza giurisdizione sono tanti, anche per quello dell'economia non avrei problemi a nominare una donna competente. Siamo in ritardo, è vero, ma dobbiamo andare avanti".

Ed è stato di parola. La donna «va pienamente associata ai processi decisionali», perché «quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace» aveva detto nell’omelia di Capodanno.

Una lunga lista di figure femminili

Due settimane dopo ha compiuto un gesto significativo nominando Francesca Di Giovanni come sotto-Segretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. In altre parole, vice-ministra degli Esteri della Santa Sede. Precedenti nomine di rilievo anche nell’importante Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, non solo quattro consultori (due suore e due laiche), ma addirittura tre membri del Consiglio finora riservato a soli vescovi. In aggiunta ai 13 vescovi eletti dai padri sinodali al termine del sinodo sull’Amazzonia, Francesco ha nominato tre donne che siederanno accanto ai presuli: suor Laura Vicuña Pereira Manso Agente di pastorale presso il popolo Karipuna (Brasile), Patricia Gualinga, Lider indigena nella difesa dei diritti umani delle comunità Kichwa di Sarayaku (Ecuador) e Delio Siticonatzi Camaiteri membro del popolo Ashaninca, gruppo etnico amazzonico (Perù). Queste tre nomine sì, davvero importanti. Lo scorso anno il papa ha incluso nell’organigramma della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata sette nuovi membri, tutte donne. Tra queste sei sono le superiori generali degli ordini femminili. Alla Congregazione dei Santi ha invece nominato Stefania Nanni, docente di storia moderna all’Università La Sapienza di Roma, come consultrice. I dati pubblicati alla vigilia dell’8 marzo scorso dall’Ufficio del personale della Santa Sede attestano un cambio di tendenza, con un raddoppio di dipendenti donne negli ultimi dieci anni. Basti pensare che nel solo Governatorato, ad esempio, sono passate da 195 a 371. La nomina di una donna in un incarico di alto livello nella segreteria di Stato è l’ultima quindi di una lista di figure femminili alle quali il Papa ha affidato in questi anni ruoli di responsabilità.

Il ruolo di Francesca Di Giovanni

Secondo la biografia ufficiale si apprende che Francesca Di Giovanni nuova sotto-segretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati, è laureata in Giurisprudenza. Ha completato la pratica notarile e ha lavorato nell’ambito del settore giuridico-amministrativo presso il Centro internazionale dell’Opera di Maria (Movimento dei Focolari). Dal 15 settembre 1993 lavora come officiale nella Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Ha svolto il suo servizio sempre nel settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi concernenti i migranti e i rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo. In una intervista rilasciata subito dopo la nomina a Vatican News Francesca Di Giovanni si è detta assolutamente sorpresa della sua nomina. “È da vari anni - ha rilevato - che si pensa alla necessità di un sottosegretario per il settore multilaterale: un settore delicato e impegnativo che necessita di un’attenzione particolare, perché ha modalità proprie, in parte diverse da quelle dell’ambito bilaterale. Ma che il Santo Padre affidasse a me questo ruolo, sinceramente non l’avrei mai pensato. E’ la prima volta che una donna ha un compito dirigenziale in Segreteria di Stato. Il Santo Padre ha preso una decisione innovativa, certamente, che, al di là della mia persona, rappresenta un segno di attenzione nei confronti delle donne. Ma la responsabilità è legata al compito, più che al fatto di essere donna”.