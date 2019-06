Rivoluzione omnichannel: la sfida per aziende e consumatori

Milano, 20 giu. (askanews) - Una esperienza di acquisto varia e fluida che mette al centro i bisogni di chi compra: una persona prima che un consumatore. È la rivoluzione dell'omnichannel, che sta trasformando aziende e utenti, tema al centro dell'evento organizzato da GS1 Italy al Piccolo Teatro di Milano, fra testimonianze, spunti per il futuro, analisi dei trend di mercato. Il titolo del convegno "Oltre i canali, oltre le categorie" ne coglie già l'essenza, spiega Bruno Aceto, ceo di GS1 Italy, ente che non solo rilascia i codici a barre ma riunisce 35 mila imprese di beni di largo consumo con l'obiettivo di facilitare il dialogo fra industria, distribuzione e istituzioni, agevolando consumatori e imprese."Richiama un contesto fluido dentro il quale si muove il consumatore, 'Oltre le categorie' perché all'interno dei prodotti non cerca più solo la categoria del prodotto ma anche il loro contenuto, si muove attraverso questi contenuti cercandoli in più categorie di prodotto; quindi questa fluidità è qualcosa che ha cambiato radicalmente le abitudini del consumatori, è il consumatore stesso a guidare questo cambiamento. 'Oltre i canali' è omnicanalità, il consumatore si aspetta di navigare attraverso differenti canali commerciali", ha spiegato. Ma quali strumenti pratici servono alle aziende per mettere in atto a pieno l'omnicanalità e adeguarsi alle esigenze di chi compra indifferentemente online, dai siti o dai social e nei negozi?"Come GS1 riteniamo di avere il compito di aiutare le imprese a sostenere questa multicanalità, questo nuovo concetto di categoria, fornendo quella che chiamerei la logistica dell'informazione, la capacità di rendere disponibili tutte le informazioni che sono necessarie per servire il consumatore", ha continuato Aceto. "L'innovazione della omnicanalità riconosce ancora una volta il codice a barre come l'elemento essenziale per costruire quel legame fra il prodotto fisico e la sua dimensione digitale, sia in termini di prodotto che va sullo scaffale digitale sia in termini del legame con le informazioni che sono contenute nel prodotto, quindi il codice a barre ancora una volta, dopo più di 40 anni dalla sua invenzione, rappresenta un elemento chiave nella digitalizzazione del sistema. Questa digital transformation è guidata dagli standard GS1".