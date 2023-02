"Ritrovato il corpo di Angelo Zen": con lui sono sette le vittime italiane del sisma in Turchia

Da due settimane di lui non si sapeva più niente. Dopo il sisma che ha sconvolto Turchia e Siria, Angelo Zen risultava disperso ed erano in corso le sue ricerche. Ad ufficializzarne la morte è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Su Twitter, Tajani ha scritto: "Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari. Con Zen salgono a 7 le vittime italiane del terremoto".

Tecnico specializzato in viaggio di lavoro

Nato a Saronno (Varese) ma residente a Maertellago (Venezia), il 50enne Angelo Zen era un tecnico specializzato nelle macchine per l'oreficeria. Si trovava in Turchia per lavoro quando è stato anche lui travolto dal terremoto di magnitudo 7.9 che ha devastato l'Anatolia e il territorio al confine Nord della Siria. Secondo gli ultimi contatti avuti con i familiari era a Kahramanmaras, la città turca di un milione di abitanti, epicentro del sisma, rasa al suolo dalla scossa. Lì la mattina successiva all'ultimo contatto avrebbe dovuto incontrare un socio turco per discutere di lavoro.

Il cordoglio di Meloni e Zaia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è unita al lutto: "La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell'imprenditore veneto Angelo Zen, rimasto ucciso nel terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "Il filo di speranza che Angelo Zen fosse scampato al terremoto in Turchia si è spezzato. Esprimo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il più profondo cordoglio del Veneto e mio personale".