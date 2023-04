Ritorna l'inverno in Veneto,piogge, neve, crollo temperature

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Il colpo di coda dell'inverno, previsto dal meteo, è già arrivato in Veneto, dove da questo pomeriggio piove con buona intensità in pianura e nevica, come nella stagione fredda, sulle montagne al di sopra dei 1.200-1.300 metri. L'effetto più evidente è il crollo delle temperature, con valori di 6-7 gradi nelle città, zero gradi a Cortina d'Ampezzo, e termometro ancora più in basso in alta quota: - 9 agli oltre 2.000 metri di Ra Valles, - 6 in Faloria, nella valle ampezzana, -11 sulla Marmolada. Il cielo è ovunque coperto, con vento freddo da est. Nella parte orientale della regione, tra Padova e Rovigo, si sono registrati anche temporali con chicchi di grandine, ma senza danni. Altre celle temporalesche stanno attraversando il territorio della regione, e piogge e rovesci sono attesi anche nel corso della serata. (ANSA).