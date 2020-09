Fegato e il cuore spappolati, i risultati shock dell'autopsia sul corpo del povero Willy

Massacrato di botte, tante e così forti da spappolargli cuore, polmoni, milza e fegato. E' morto così Willy Monteiro Duarte, il ragazzo che la notte tra il 5 e il 6 settembre è stato aggredito, e ucciso, dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. I risultati dell'autopsia descrivono l'azione di un branco che aveva evidentemente la volontà di uccidere. Willy ha subito anche altre lesioni, una delle quali, ha riferito il medico legale, all'aorta. Ma stabilire quale sia stato il colpo letale, viste le innumerevoli lesioni presenti sul corpo, è stato impossibile. "Willy - scrive il medico di Tor Vergata Saverio Potenza a cui è stata affidata l'autopsia - è stato vittima di un complesso traumatismo che si è realizzato con più azioni lesive".

I danni peggiori sono stati quelli provocati dai calci sferrati sul torace e nell'addome. Stando a quanto riportato sui documenti il ragazzo avrebbe subito una lesione irreparabile - di ben 7 centimetri - sul cuore, ma anche altre comunque gravissime a polmoni, diaframma, milza, pancreas e fegato. I danni “minori”, pur sempre irreparabili, riguardavano la testa. Sul volto del ragazzo sono state registrate almeno sei lesioni che hanno causato anche emorragie cerebrali.

Ma il branco poteva essere fermato. I fratelli Bianchi non erano nuovi ad aggressioni del genere, che spesso avevano come obiettivo un extracomunitario. Ancora non vi sarebbe una contestazione formale per l'aggravante razziale, ma sul tavolo degli inquirenti si accumulano le segnalazioni di pestaggi a tema xenofobo. E qualcosa si era potuto intuire già all'indomani del pestaggio di Willy quando, fuori dal comando, i carabinieri hanno sentito distintamente uno dei parenti degli indagati dire: "Non hanno fatto niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario".

La speranza ora è che si faccia luce sulla vicenda, e che i responsabili della morte di Willy vengano condannati e scontino la giusta pena. Proprio nelle ultime ore è spuntato un testimone chiave che gli inquirenti definiscono estremamente attendibile. La notte del barbaro pestaggio di Willy, assieme ai fratelli Bianchi, a Pincarelli e Belleggia, venne fermato un altro uomo che è stato poi rilasciato in quanto estraneo ai fatti. A distanza di qualche giorno gli inquirenti hanno però ritenuto opportuno iscriverlo alla lista testimoni: sembra essere diventato il teste chiave per poter capire l'esatta dinamica del pestaggio.