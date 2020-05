Riapertura di ristoranti e bar, l’Emilia Romagna adotta regole controcorrente: ecco quali

Con l’avvio della Fase due non si fermano le discussioni su come gestire la riapertura dei locali aperti al pubblico. Non si tratta di un problema semplice, perché l’applicazione precisa di alcune regole sta inducendo molti imprenditori a ritenere preferibile addirittura la non riapertura, data l’insostenibilità economica di una ripartenza condizionata da obblighi troppo lmitativi. Dall’altra parte c’è tuttavia la necessità di garantire la sicurezza dei consumatori per impedire il verificarsi di nuovi focolai di Covid-19. A sparigliare tutto ci pensa, per quanto riguarda i ristoranti e i bar, la regione Emilia Romagna: no al distanziamento di 2 metri dei tavoli, no all’obbligo di mascherina e guanti e innovazione su altri aspetti. Il regolamento delle regione governata da Bonaccini traccia insomma una nuova strada che, se non verrà impedita dal governo, potrebbe essere intrapresa anche da altre regioni italiane.

Un protocollo nato dal confronto

L'intento è ridare slancio all’economia emiliano-romagnola con particolari linee guida, particolarmente meditate ma capaci di aggirare alcuni inutili ostacoli. Si tratta di un protocollo nato attraverso il confronto dell’assessorato regionale al Turismo e commercio, in collaborazione con la Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione, con le associazioni di categoria, i sindacati e i Comuni del territorio. E nel redigerlo – si spiega sul Resto del Carlino – sono state rispettate le misure di sicurezza per garantire sia i clienti, sia il personale interessato. Allo stesso tempo si è tentato di preservare la convivialità e le peculiarità dell’offerta enogastronomica tipiche della regione dove il turismo è parte fondamentale dell’economia.

Non per nulla l’Emilia Romagna si colloca ai vertici mondiali dell’industria dell’accoglienza ed è quindi, in un certo senso, naturale che si riveli apripista nel settore. “Siamo tra le prime Regioni in Italia - dichiara sul quotidiano Andrea Corsini - ad avere definito in maniera completa ed organica, con un grande lavoro di squadra, l’insieme delle misure per consentire una ripartenza in sicurezza dell’attività di ristorazione e, più in generale, della vendita al pubblico di alimenti e bevande”.

Per l’assessore al Turismo e Commercio “l’obiettivo – come si legge sul Documento approvato mercoledì 13 maggio dalla Giunta - è fornire linee guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19 all’interno degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e alle attività artigianali che vedono per l’asporto o per il consumo sul posto, in funzione dell’avvio della Fase 2 di riapertura“.

Il 18 maggio l’Emilia Romagna riparte dunque “con regole sicure per gli esercenti per i lavoratori e per tutti i clienti”, dichiara su Gamberorosso.it Matteo Musacci vicepresidente della Fipe nazionale e presidente per l’Emilia Romagna. “Siamo i primi in Italia a farlo, con regole certe e condivise tra le istituzioni e le parti sociali. Le linee guida di Inail rimangono indicazioni che, nella realtà del nostro mondo, avrebbero reso impraticabile una riapertura e, per questo, ci siamo subito messi a lavoro per scrivere una valida alternativa. Ci auguriamo che presto queste linee guida potranno essere adottate da più regioni possibili“.

Le linee guida dell'Emilia Romagna

Ma quali sono queste linee guida innovative per la riapertura del 18?

Molto è lo spazio lasciato alla responsabilità dei clienti chiamati ad adottare comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione. I titolari degli esercizi dovranno a loro volta adottare una adeguata comunicazione sulle regole di accesso e comportamento, a cominciare dall’affissione di appositi cartelli e depliant informativi.

Non saranno richieste autocertificazioni tese a sapere che genere di rapporto esiste tra i commensali. Se chiedono di sedere vicini e allo stesso tavolo, con un distanziamento anche inferiore al metro, potranno farlo.

Salta la regola dei 4 metri quadri

Dunque salta la regola dei 4 metri quadri per cliente, cosa che sta facendo molto discutere soprattutto per l’insostenibilità economica di una simile regola, e dei 2 metri tra tavolo e tavolo. L’importante non è la distanza tra tavoli ma tra le persone che dovranno trovarsi ad almeno un metro l’una dall’altra. E questa distanza può anche diminuire se si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Da tener presente che al bancone – come imposto del resto dai decreti emanati – sarà vietato creare assembramenti.

Incentivati i tavoli all'aperto

Il protocollo incentiva inoltre l’utilizzo di spazi all’aperto, per i quali il governo ha confermato la gratuità della fruizione in virtù di un apposito accordo tra Governo e Associazione Nazionale dei Comuni.

Il personale

Il personale sarà dotato dei mezzi di protezione individuale, in primo luogo le mascherine, e istruito sul loro uso. Sarà richiesta ovviamente una costante igiene delle mani tramite adeguati prodotti. Per gli ospiti che ne facciano richiesta potranno essere messi a disposizione guanti monouso e disinfettanti.

Per i dipendenti non è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea all’ingresso nel locale. Ovviamente questi dovranno astenersi dal lavoro in caso di sintomi sospetti e, se assenti per coronavirus, potranno rientrare solo dietro presentazione di un certificato medico di guarigione.

I clienti

Nessuna rilevazione obbligatoria della temperatura anche riguardo ai clienti, anche se sarà facoltativo l’utilizzo di pistole o termoscanner.

Le pulizie

Almeno due volte al giorno dovranno essere effettuate comunque le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione. Particolare attenzione dovrà essere data a servizi igienici, maniglie di banchi ed armadi e terminali Pos. Ad ogni cambio di clienti sarà obbligatorio sostituire la biancheria da tavolo e provvedere all’igienizzazione della stessa.

Separare gli accessi in entrata e uscita

Quando possibile, per evitare assembramenti, dovranno essere separati i flussi in entrata e in uscita. Da prediligere il ricorso a sistemi di prenotazione telefonica e digitale per scaglionare le presenze. Non ci dovranno essere appendiabiti in comune.

Personale in sala

Il personale di sala dovrà indossare le mascherine in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di oltre un metro. Le norme in argomento, insomma, sono più attenuate rispetto a quelle suggerite dall’Inail. Anche i guanti non saranno pedissequamente obbligatori, essendo preferita una igienizzazione delle mani con prodotti sanitari.

No a buffet e self service

Vietati buffet e self service, modalità ritenute particolarmente rischiose per la trasmisione del coronavirus.

I menù

I menù dovrebbero diventare consultabili in maniera digitale sui dispositivi dei clienti, ma in alternativa quelli tradizionali del locale dovranno essere igienizzati dopo ogni uso.

La fruizione dei servizi igienici

Proibiti gli assembramenti per l’utilizzo dei servizi igienici, e nei bagni per i clienti non dovranno mancare i prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani.

Il pagamento

Al momento del pagamento sarà preferibile utilizzare carte di credito e bancomat. In ogni caso davanti alla cassa potranno essere collocate opportune barriere protettive in plexiglass.

Bar (Ansa)

I bar

Il protocollo dell’Emilia Romagna per i ristoranti non trascura i bar e le altre attività di ristorazione. Per accedere ai bar si applicano in sostanza le stesse regole dei ristoranti: ingressi contingentati, affissione cartelli informativi, forme di segnalamento a terra, presenza di dispenser con gel igienizzante.

La distanza di 1 metro

Al banco si dovrà osservare la distanza di 1 metro. I prodotti dovranno essere serviti dal personale. Anche ai tavoli si dovrà mantenere la distanza di 1 metro tra le persone. I tavoli vanno puliti e disinfettati ad ogni cambio di cliente. Da incentivare il servizio da asporto e la consegna a domicilio.

Stessa preferenza enunciata per i ristoranti sui sistemi di pagamento: preferibili quelli elettronici.

Asporto e consegna a domicilio.

I cibi vanno messi a disposizione in idonei contenitori monouso ben chiusi. Dovrà essere rispettata la distanza di un metro e sia il personale dell’esercizio che i clienti dovranno indossare le mascherine e i guanti monouso.

Durante le consegne a domicilio gli incaricati devono indossare la mascherina e i guanti e devono rispettare la distanza di almeno un metro.