Rissa in funivia tra italiani e irlandesi a causa di una mascherina

Scene da far west nelle piste da sci trentine e per la precisione sulla cabinovia Piz la Ila di La Villa in Val Badia. Protagonisti tre italiani e due irlandesi che hanno terminato il parapiglia solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

I cinque si sono ritrovati assieme all’interno della cabinovia dove uno dei due irlandesi si è tolto la mascherina che indossava all’ingresso. Immediata è scattata la protesta dei 3 italiani provenienti dalla Liguria.

Il battibecco non si è però concluso pacificamente. Terminata la risalita e scesi dalla cabinovia i 5 si sono affrontati fisicamente dando vita ad una vera e propria rissa. Solo l’intervento di una pattuglia di carabinieri sciatori ha posto fine alla contesa.

Fortunatamente nessuno dei contendenti ha subito lesioni importanti ma per tutti è scattata la denuncia per rissa aggravata da futili motivi.