Rissa con accoltellamento in Friuli, grave ragazzo ferito

(ANSA) - VAJONT, 24 SET - Una rissa con una persona che è stata accoltellata si è verificata la scorsa notte in piazza Monte Toc, a Vajont (Pordenone). Secondo una ricostruzione, poco dopo le 2, in un appartamento in cui c'erano almeno 4 persone, è sorto un diverbio, ben presto trasceso in aggressione. A un certo punto qualcuno ha afferrato un coltello e ha colpito al torace un giovane, di 19 anni, italiano, residente in Lombardia. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e trasferito in elicottero a Pordenone. Anche un altro giovane, coetaneo del primo, è stato ferito con un'arma da taglio, ma in modo più superficiale. Le indagini, condotte dai Carabinieri, sono tese ad accertare le singole responsabilità e il numero complessivo delle persone coinvolte nell'episodio. (ANSA).