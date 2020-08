Così ho riscoperto il mio amore per la pittura durante la Pandemia, le opere di Carla Boi

“Non voglio riprodurre ciò che i miei occhi vedono, per farlo, con una definizione pressoché perfetta, basterebbe una normale macchina fotografica che chiunque oggigiorno può usare. Ciò che cerco di trasmettere con le mie creazioni, puramente rappresentative, sono le emozioni che si fanno strada nella mia anima al vedere delle tante meraviglie del mondo”. Carla Boi, pittrice del Sud Sardegna, descrive così la passione che nutre per l’arte della pittura. Con i suoi pennelli e i suoi colori acrilici, trasforma i pensieri più intimi in qualcosa di magico. Le sue opere, attraverso i social network, hanno già conquistato centinaia di utenti e generato migliaia di visualizzazioni, con numeri che crescono di ora in ora. La sua prossima opera? “Non lo so, mi faccio guidare dall’istinto. Ciò che rappresenterò domani sulla tela dipende da ciò che io stesso sarò diventata. Ognuno di noi cambia costantemente il proprio essere pertanto sono anch’io curiosa di capire come evolverò”.

Boi, nasce e vive in piccolo ma grazioso centro del Sud Sardegna. Il suo avvicinamento all’arte ha origini lontane, quando da bimba aveva l’opportunità di osservare la madre dipingere. Fu in questo periodo infatti che restò affascinata da questa antichissima forma di comunicazione visiva. I suoi primi lavori, lineari e per alcuni aspetti semplici, ma rispettosi delle regole, riguardano l'arte realistica dei paesaggi. Con il passare del tempo sperimenta anche altre forme, che prevedono la manipolazione della materia. Questa passione l’ha accompagnata lungo gli anni dell’adolescenza. Con il sopraggiungere della maturità, e delle responsabilità famigliari, mise da parte i pennelli per dedicarsi al lavoro. L’età adulta, e il lungo lockdown causato dalla Pandemia del 2020 hanno contribuito al riaffiorare delle sue sopite passione, e al suo inevitabile riavvicinamento al mondo dell’arte.