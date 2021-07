Milano, 8 lug. (askanews) - Risale il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Italia con 1.394 casi, 13 morti, ma soprattutto il tasso di positività che sale allo 0,8%. Calano i ricoveri ordinari, stabili le terapie intensive. Secondo il ministro Roberto Speranza in generale "i numeri sono scesi significativamente, abbiamo vaccini, abbiamo più cure, abbiamo una minore pressione ospedaliera, ma la pandemia non è finita". Intanto in Israele tornano le restrizioni a causa della variante Delta e in Russia aumenta l'allarme: 734 morti in 24 ore. Mentre, dopo l'aumento dei casi in Giappone ormai è ufficiale: stato d'emergenza per tutta la durata dei Giochi Olimpici, in programma dal 23 luglio all'8 agosto.