Ripresi i voli elicottero per incendio boschivo a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - A Bolzano sono ripresi i voli dell'elicottero per spegnere definitivamente l'incendio boschivo, scoppiato ieri pomeriggio sui pendii del Monte Tondo che sovrasta il centro storico. Come ha confermato il vice sindaco Luis Walcher all'ANSA, l'incendio ieri pomeriggio probabilmente è partito contemporaneamente da più punti. Nelle notte l'incendio, che ormai sembrava spento, ha ripreso nei pressi del maso Peter Ploner, informa Walcher, ma fortunatamente le fiamme sono state notate dai vigili del fuoco di guardia nel bosco, come anche da quelli posizionati sui prati del Talvera. E' stato così possibile domare velocemente il rogo. Crea non pochi problemi il vento che sta soffiando sul dosso della montagna. (ANSA).