[ Il punto] Da papa Francesco l'appello per il dopo coronavirus: ricostruire nel segno della misericordia

Ricostruire senza lasciare nessuno indietro. E’ la parola d’ordine di papa Francesco ai cristiani per il dopo coronavirus. Ma è anche l’appello alle nazioni e alle istituzioni internazionali per uscire dalla pandemia con l’obiettivo di costruire un mondo nuovo nel quale regni la pratica sociale della misericordia. In questa domenica in cui la Chiesa cattolica celebra la divina misericordia, il pensiero dominante del pontificato di Bergoglio è tornato a farsi concreto. Il papa non l’ha lasciato sospeso nel vago del buonismo generico. L’ha invece applicato come via di uscita dal periodo in cui la maggior parte dei Paesi colpiti da Covid-19 si stanno ponendo in forma pressante cosa fare nel dopo. Il virus presenta un conto salato non solo per la salute, ma per l’economia e l’intera tenuta del sistema internazionale. Nessuno –ripete il papa – in un contesto globalizzato può farcela da solo.

Un opportunità per preparare il domani di tutti

Nel mezzo alle interminabili discussioni di esperti, economisti, politici, tecnocrati che complicano le scelte da fare, Francesco semplifica il messaggio di cui il mondo ha oggi bisogno guardando al domani: “Non pensiamo solo ai nostri interessi, agli interessi di parte. Cogliamo questa prova come un’opportunità per preparare il domani di tutti, senza scartare nessuno: di tutti. Perché senza una visione d’insieme non ci sarà futuro per nessuno…accogliamo la misericordia, salvezza del mondo. E usiamo misericordia a chi è più debole: solo così ricostruiremo un mondo nuovo”.

L'annuncio più bello tramite l'apostolo Tommaso

Questo appello - lanciato a conclusione della recita del Regina coeli al termine della messa celebrata in forma molto sobria nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, poche centinaia di metri fuori dal Vaticano – riassume un pensiero più esteso del papa esposto nell’omelia della messa. Una riflessione sul brano evangelico che racconta l’incredulità dell’apostolo Tommaso alla risurrezione di Gesù, fino a quando ha potuto constatarla di persona mettendo il dito nelle ferite del maestro.

“In questa festa della Divina Misericordia – ha rilevato Francesco - l’annuncio più bello giunge attraverso il discepolo arrivato più tardi. Mancava solo lui, Tommaso. Ma il Signore lo ha atteso. La misericordia non abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello dell’egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall’idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull’altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro: è tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risanare l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera umanità! Impariamo dalla comunità cristiana delle origini, descritta nel libro degli Atti degli Apostoli. Aveva ricevuto misericordia e viveva con misericordia: «Tutti i credenti avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno». Non è ideologia, - ha ribadito il papa, forse pensando a quanti lo accusano di diluire la forza del Vangelo riducendola a sociologia - è cristianesimo”. Un esempio di metodo nel comportamento degli apostoli oggi dimenticato. “In quella comunità, dopo la risurrezione di Gesù, - ha puntualizzato Francesco - uno solo era rimasto indietro e gli altri lo aspettarono. Oggi sembra il contrario: una piccola parte dell’umanità è andata avanti, mentre la maggioranza è rimasta indietro. E ognuno potrebbe dire: “Sono problemi complessi, non sta a me prendermi cura dei bisognosi, altri devono pensarci!”.

La risposta non può che essere la misericordia

Invece, la risposta dei cristiani nelle tempeste della vita e della storia “non può che essere la misericordia: l’amore compassionevole tra di noi e verso tutti, specialmente verso chi soffre, chi fa più fatica, chi è più abbandonato… Non pietismo, non assistenzialismo, ma compassione, che viene dal cuore. La misericordia cristiana ispiri anche la giusta condivisione tra le nazioni e le loro istituzioni, per affrontare la crisi attuale in maniera solidale”. Un modo nuovo di pensare e agire rispetto al passato conflittuale. Non a caso il papa ha voluto sottolineare nell’ambito della misericordia che spinge le Chiese al rinnovamento il fatto che oggi in Oriente la Chiesa ortodossa celebra la Pasqua insieme alle Chiese cattoliche orientali. Si tratta di un progresso reale nel dialogo ecumenico destinato ad approfondirsi negli anni