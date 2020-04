Come sarà la ripartenza delle città italiane, non tutte sono pronte per la Fase 2: lo studio di EY

Sono oltre 25mila le morti provocate in Italia dalla pandemia da nuovo coronavirus. Nonostante l’emergenza sanitaria sia ancora in atto, con 437 decessi nella sola giornata di mercoledì, 161 dei quali in Lombardia, il Paese si appresta comunque a rimuovere il lockdown, così da consentire all’economia di ripartire. Un’operazione non semplice, che richiederà estrema cautela, così da limitare il numero dei nuovi focolai che, anche a detta dell’Oms, saranno inevitabili. Il Governo tenterà una ripartenza nazionale, ma è palese che non tutte le regioni si trovano nelle stesse condizioni. La società di consulenza Ernst & Young (EY) ha analizzato una moltitudine di dati, cercando di capire le reali capacità di ripartire dei singoli capoluoghi italiani. I risultati? Creano un poco di preoccupazione. Secondo la EY, infatti, oltre il 20 per cento dei capoluoghi non sarà in condizione di ripartire immediatamente. Mancano le infrastrutture, come anche le tecnologie adatte ad affrontare la cosiddetta Fase 2, e il rischio è quello di vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento. Basandosi sui dati relativi alla diffusione del contagio la società di consulenza ha classificato le città italiane suddividendole in quattro diverse gruppi. Quelle per cui è possibile una ripartenza facile, quelle che richiederanno una ripartenza lenta, e quelle per le quali sarà indispensabile una ripartenza rispettivamente frenata e critica:

Ripartenza facile (basso contagio/buona resilienza)

Le città inserite nel primo gruppo sono prevalentemente del Centro e del Sud. Qui le amministrazioni potranno godere di una ripartenza per l’appunto “facile”, perché hanno le infrastrutture e le tecnologie già pronte, e possono controllare meglio i pochi contagi sul loro territorio. Tra le fortunate che potranno ripartire ci sono Bari, Cagliari, Cosenza, Lecce, Livorno, Perugia, Pisa, Pordenone, Potenza, Sassari, Siena e Udine.

Ripartenza lenta (basso contagio/scarsa resilienza)

Più cauta dovrà essere invece la ripartenza a Caltanissetta, Caserta, Catania, Crotone, L’Aquila, Napoli, Palermo, Prato, Roma e Viterbo. In queste città la ripartenza potrebbe avvenire presto, ma non immediatamente. Le infrastrutture di mobilità e comunicazione non sono infatti di livello elevato, e non consentono grandi prestazioni.

Ripartenza frenata (alto contagio/buona resilienza)

Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Torino, Trento e Venezia seguirebbero a ruota. Nonostante le città del Nord vengano infatti considerate tradizionalmente “smart” (dotate di sistemi di mobilità, reti TLC e reti di sensori molto avanzate), risultano frenate da alti livelli di contagio e da una carenza di medici di base sul territorio.

Ripartenza critica (alto contagio/scarsa resilienza)

I rischi maggiori, evidenzia lo studio di EY, sono per le città come Alessandria, Cremona, Lecco, Lodi e Verbania. Qui, accanto a situazioni di contagio molto elevate, si registrano livelli di resilienza molto bassi (reti di trasporto pubblico poco capillari e scarsa presenza del car sharing, limitate coperture TLC, pochi sensori sul territorio e mancanza di piattaforme e centrali di controllo dove raccogliere i dati) sono le città dove la ripartenza appare più critica, perché accanto a situazioni di contagio molto elevate si abbinano livelli di resilienza molto bassi. L’assenza di reti di trasporto pubblico capillari e la scarsa presenza di servizi car sharing (ma anche la limitata copertura TLC e la mancanza di piattaforme e centrali di controllo dove raccogliere i dati) rappresentano un tallone D’Achille estremamente preoccupante.