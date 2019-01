Rintracciato l'egiziano in fuga da Malpensa: 'Sarà allontanato'

Roma, 16 gen. (askanews) - E' stato rintracciato nella notte l'egiziano di 30 anni fuggito ieri sera dall'aeroporto di Malpensa mentre stava per subire un respingimento.L'uomo, come riferiscono fonti del Viminale, è stato individuato dai carabinieri nel comune di Samarate (Varese). Non è ferito e nelle prossime ore verrà allontanato dall'Italia."Dopo il caos di ieri sera a Malpensa dovuto alla fuga di un uomo respinto alla frontiera, i voli son tornati gradualmente regolari...", ha scritto su Twitter Aeroporti Lombardi.