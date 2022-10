Rincari di gas e luce, bollette bruciate a Bologna davanti alla sede dell'Eni

Un falo' di bollette simbolicamente bruciate di fronte alla sede dell'Eni Store a Bologna, in via Ugo Bassi, a due passi dalle Due Torri: e' l'iniziativa organizzata dalla campagna "Noi Non Paghiamo Emilia-Romagna", promossa da gruppi di lavoratori per protestare contro i rialzi di gas e luce, "che non possiamo permetterci di pagare - hanno denunciato i manifestanti - e non le pagheremo". Sulla scia delle proteste in Regno Unito, anche a Bologna decine di persone si sono dati appuntamento per dare vita "a un movimento di protesta che parte dal basso". "I consumi di luglio con scadenza ad agosto sono arrivati da 670 euro a 2.020 euro. Se le cose continuano cosi' mi arriveranno sui 5mila euro, ed e' insostenibile per un'attivita' come la mia", dice Oberdan, panettiere che rischia di "lasciare a casa tre dipendenti" e di "chiudere le serrande" a causa dei rincari. Dopo il falo' un piccolo corteo ha sfilato lungo via Ugo Bassi fin sotto alle Due Torri. Immagini di Maria Elena Gottarelli