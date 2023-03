Rigassificatore a Piombino, i Comitati contrari: è pericoloso

Piombino, 20 mar. (askanews) - La nave rigassificatice di Snam è arrivata nel porto di Piombino dove resterà per 3 anni durante i quali sarà in grado di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l'anno. "Grazie a Piombino l'Italia sarà indipendente dalla Russia", ha detto il presidente della Toscana Giani. Ma i comitati che da sempre protestano contro l'operazioni sono preoccupati.Francesca Marino del comitato "La piazza"."Questa nave è pericolosa, oltre che essere vicina alle abitazioni. A Livorno è stata ormeggiata a 22 chilometri, qui l'interdizione l'hanno messa a 150 metri quindi significa che abbiamo una popolazione di serie a e di serie b".Sergio Tognarelli di "Liberi Insieme per la Salute: "La nostra richiesta è mettere la nave in un posto in cui sia al sicuro per la gente e che non danneggi l'ambiente come è stato fatto a Livorno"Massimo Lami sindacalista Usb: "La situazione è che non è una sconfitta, ma c'è amarezza: hanno dimostrato che quello che voglion fare fanno, non è una perdita per la città e i lavoratori ma per tutta una nazione"