La Riforma di Francesco e il coronavirus: cosa potrà cambiare nella Chiesa dopo l’epidemia

C’è un tempo, quello imprevisto e imprevedibile del coronavirus che pare aver fermato il tempo riconduncendolo all’essenziale della vita. E c’è un libro uscito in tempo di pandemia. Scritto per le edizioni Paoline da Franco Ferrari, un laico cattolico, fondatore e animatore dell’Associazione Viandanti che guarda con favore alla riforma della Chiesa. Il volume Francesco il papa della riforma, completa la copertina con un distico: la conversione non può lasciare le cose come stanno. C’è perciò un terzo attore, il papa gesuita, in corsa contro il tempo per portare la chiesa dalla quaresima alla risurrezione. La sua riforma, medicina amara ma benefica, ha incappato in una sfida inattesa come il diluvio che sta scuotendo alcune secolari certezze cattoliche. sbattendo la comunità cristiana dentro le nebbie improvvise di un’esistenza a rischio collettivo della vita umana che richiede adattamenti incredibili. La piccolissima entità di un virus ha messo in crisi biblioteche di teologia e sacrale prudenza. La comunità cattolica davanti a un test pari a un gigantesco tampone: abbandonare tutto ciò che non trasmette più vita. Decidere cosa portare sull’arca da salvare nel diluvio. Bergoglio si sta dimostrando la persona adatta a questo esodo storico del popolo di Dio. Senza prevedere il diluvio di una pandemia aveva enunciato presto quattro capisaldi “per costruire un popolo in pace, giustizia e fraternità”. Il tempo è superiore allo spazio, l’unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell’idea, il tutto è superiore alla parte sono le quattro bussole per attraccare la nave della Chiesa, ma anche l’umanità ai lidi della fraternità e del bene comune.

Bergoglio, papa riformatore

Jorge Mario Bergoglio, cardinale di Buenos Aires è stato scelto dai cardinali elettori perché individuato come il più adatto ad essere un papa riformatore. E da subito si è dimostrato tale, scegliendo un nome inedito nella serie dei papi. Francesco, appunto, 265° successore dell’apostolo Pietro. Nome scelto con l’intento di privilegiare i poveri, la pace e l’ambiente: tre emergenze planetarie considerate secondarie nel panorama mondiale e di puro complemento dalle istituzioni cattoliche. Con la scelta del nome, Francesco ha dato un segnale di voler prendere sul serio il mandato di riformare la curia e la Chiesa.

Il libro di Franco Ferrari

Il libro di Ferrari ha molti pregi; il più grande la chiarezza dell’obiettivo che si propone, ossia il disegno riformatore di Francesco esposto in maniera piana ed esauriente per tutti, dotti e meno dotti. La lettura diventa piana e convincente poiché l’autore trasforma un progetto teologico e pastorale complesso, come la riforma della Chiesa, in un racconto. Anche i concetti diventano un racconto. A partire dall’annuncio sorprendente di Benedetto XVI di rinunciare al papato e, attraverso i sette anni di governo di Francesco, il racconto percorre le tappe che a mano a mano vanno precisando contenuti, obietti, modalità e tempi della grande riforma della Chiesa. Auspicata dalla maggioranza del popolo di Dio e – caso curioso - dall’opinione pubblica mondiale, dal momento che il papa si è rivelato un grande comunicatore di umanità e di coerenza, facendo sentire, in qualche misura, l’essere cristiani un patrimonio di tutti. Il racconto della grande riforma, nel libro di Ferrari, si snoda lineare in 12 capitoli enunciati fin dall’introduzione. Vale la pena elencarli perché sono un riassunto efficace e preciso di cosa sia in realtà questa parola un po’ generica assonante nel linguaggio profano con rivoluzione per certi versi termine inquietante il potere e, in ambito religioso evoca Lutero, grande riformatore del 1500, per secoli considerato eretico e avversario della Chiesa e oggi – grazie anche a Francesco – riconosciuto un sincero cristiano. Non a caso diversi avversari del papa lo accusano di essere addirittura un eretico rispetto alla dottrina tradizionale della Chiesa cattolica.

Una Riforna necessaria

L’autore del volume parte dalle esigenze della riforma ritenuta necessaria da Benedetto XVI e dai cardinali prima del conclave di elezione di Francesco e la riassume in dodici ambiti della vita della Chiesa: un diverso modo di interpretare il ruolo del papato; la riforma della curia e la conversione dei suoi uomini; la sinodalità come caratteristica di una Chiesa capace di raccogliere le sfide del terzo millennio; il recupero dell’indicazione conciliare di una Chiesa pensata come popolo di Dio, nella quale acquistano un ruolo centrale i laici; le implicazioni sociali dell’annuncio del Vangelo che caratterizzano la conversione missionaria; la misericordia e la coscienza al centro della conversione pastorale; la forte ripresa del cammino ecumenico e i percorsi del dialogo interreligioso tesi a disinnescare la violenza dei fondamentalismi e costruire l’arca della fratellanza umana; per giungere, infine alle caratteristiche e alle radici culturali ed ecclesiali della riforma. Vengono poi affrontati due handicap che - scrive Ferrari – si potrebbero definire di sistema e appesantiscono il cammino della riforma. Si tratta del clericalismo e degli abusi sui minori: problematiche ereditate dal passato che ritardano e a volte minacciano l’azione del cambiamento. Il capitolo finale del volume apre al futuro della riforma.

La Chiesa al tempo del coronavirus

Ed è a questo punto che si potrebbe innestare l’irrompere della pandemia che nessuno poteva prevedere. Questo male, per alcuni versi tuttora oscuro, sta determinando una nuova coscienza mondiale sul fronte dell’economia, della salute, della cultura, della scienza, della società. Neppure le religioni la scampano. La Chiesa cattolica in particolare, d’improvviso risvegliata nella tenaglia di ordinanze restrittive delle libertà individuali stabilite dall’autorità dello Stato per la salute di tutti. Papa e vescovi, chiamati in fretta e furia a trovare la quadra nel possibile conflitto tra bene comune e libertà religiosa, per non disperdere in un baleno la coscienza e la prassi di popolo cristiano che è vivo soltanto intorno all’eucaristia e ai sacramenti, leva propulsiva della carità. Gli strumenti della comunicazione virtuale rimasti l’unico pulpito di celebrazioni collettive. Nella sensazione che niente sarà più come prima, neppure per la Chiesa cattolica, i suoi riti e le sue istituzioni, papa e vescovi sempre più in tacito accordo tra loro e con le autorità civili, hanno aperto un dialogo con i fedeli stretti in casa e con le chiese chiuse ai riti assembleari. Moltiplicato ricorso alla creatività per restare accanto alla gente provata. E i vescovi hanno scritto ai preti e ai fedeli lettere di conforto e di approfondimento dell’esperienza di fede e di preghiera nella prova.

Gli scenari del dopo epidemia

“Non si può certo dimenticare – scrive Antonello Mura, vescovo di Nuoro, Lanusei e fresco presidente dell’episcopato sardo - che siamo in una situazione complessa, e i mutamenti avvengono da un momento all’altro. La prima speranza è che ne diventiamo consapevoli, generando prima e immagazzinando dopo nel nostro cuore tanta voglia di riscatto e voglia di ripartire. Nutro la speranza, confortata da molti esempi, che credenti e non credenti lavorino insieme, perché viviamo una prova inedita che ci cambierà. Ma solo se lo vogliamo davvero ci cambierà in meglio e, magari, ci porterà a edificare una comunità finalmente più solidale”. E il vescovo Marcello Semeraro, vescovo di Albano, segretario anche del Consiglio dei cardinali che lavorano con Francesco alla riforma della Curia romana, in una lucida e lunga “lettera al clero in un tempo di emergenza” pensa agli scenari del dopo epidemia. Semeraro, da teologo riformatore che nulla di pastorale propone senza richiamo alla radice rifondativa del concilio Vaticano II, invita i preti a maturare la virtù del giusto mezzo. “Non mancano, infatti, notizie e immagini di scriteriati – scrive - che in questi giorni, non senza narcisismo, fanno ricorso ai riti cristiani quasi fossero rituali magici intinti nel folklore. Siamo «celebranti», non stregoni. L’uso strumentale del sacro non risolve i problemi, anzi li aggrava [...]. Mi chiedo, però: la vita cristiana è solo questo? È solo il «culto» che deve preoccuparci, o tutta la vita cristiana? E quand’anche tutti i nostri parrocchiani fossero dei «monaci» e delle monache di clausura, non sappiamo forse che la regola del monastero è l’ora et labora?”.

Il dopo covid-19

Su un’altra cosa “è necessario che fin d’ora cominciamo a riflettere: come sarà la vita delle nostre comunità, quando questa emergenza del coronavirus sarà (speriamo presto) passata? in questi giorni molte false certezze sono paradossalmente «smascherate» … proprio dalla mascherina antivirus!”. Nulla è scontato. Quando terminerà, la pandemia potrebbe rivelarsi un’alleata insperata perché la riforma della Chiesa proposta da Francesco riprenda a vele spiegate con accresciuti consensi e consapevolezza, oppure la memoria della paura consoliderà il blocco dei nostalgici del passato, con il rischio serio per la Chiesa di consegnarsi “a un museo” anziché mettersi al passo dei segni del tempo per non perdere di vista la novità del Vangelo.