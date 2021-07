Rifiuti: Raggi firma ordinanza riapertura discarica Albano

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "La Sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un'ordinanza, contingibile e urgente, per la riapertura della discarica di Albano Laziale. L'impianto, come disposto dalla Sindaca, potrà accogliere fino ad un massimo di 1.100 tonnellate al giorno di scarti lavorati dagli impianti di trattamento, per un periodo di 180 giorni". È quanto si legge nel comunicato stampa della Città Metropolitana. "Il provvedimento è stato disposto per far fronte, nel breve periodo, alla crisi nella gestione del ciclo dei rifiuti che sta interessando le province del Lazio. L'ordinanza, infatti individua la sussistenza di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente al fine di scongiurare il rischio di un'emergenza sanitaria. La riapertura della discarica di Albano era tra le ipotesi al vaglio dei tavoli tecnici convocati presso il Ministero della Transizione Ecologica. (ANSA).