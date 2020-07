Rifiuti: Musumeci, oligopolio ha gestito

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - "Il sistema dei rifiuti in Sicilia è stato basato su un perverso intreccio tra politica, burocrazia e imprenditoria privata: con la complicità di certa politica e di certa burocrazia corrotta è nato un oligopolio che ha gestito l'80% del sistema. Tutto ciò è stato agevolato da uno stato emergenziale che si è protratto per circa 20 anni". Lo ha detto il presidente della regione Nello Musumeci intervenendo all'Ars per esporre la relazione di metà legislatura.