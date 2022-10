Rifiuta di dare telefono a prof,rissa sfiorata in liceo a Latina

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Si rifiuta di consegnare il telefono all'ingresso in aula, come stabilito dalla circolare dell'istituto, e nel liceo Majorana di Latina si fiora la rissa. E' quanto accaduto ieri, quando una studentessa ha chiamato casa in lacrime spiegando di aver ricevuto diverse note per non aver consegnato il suo smartphone. A quel punto - come raccontato da Il Messaggero - a scuola è arrivato prima il fratello con un amico e poi il padre, chiedendo insistentemente di parlare con il preside. A nulla sono serviti gli inviti alla calma, tanto che sul posto è intervenuta la polizia per rasserenare gli animi. (ANSA).